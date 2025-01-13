Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tổ 48 KP3, An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 22 đến 35.

- Tốt nghiệp từ THPT, ưu tiên có kinh nghiệm giao hàng và lắp đặt.

- Nhanh nhẹn, niềm nở và chuyên nghiệp trong việc tiếp xúc và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.

- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm.

- Sức khỏe tốt, hòa đồng cùng mọi người.

- Có ý thức kỷ luật tốt và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm.

Thưởng Cuối năm + thưởng các dịp lễ.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

