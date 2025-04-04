Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 14 đường HT10, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận đơn giao hàng và bảo hành, gọi điện xác nhận với khách hàng.
Soạn hàng và hỗ trợ đóng gói hàng đi giao theo danh sách (đi cùng xe tải hoặc xe van).
Nhận linh kiện bảo hành và đi bảo hành theo tuyến được sắp xếp.
Thực hiện giao hàng và bảo hành theo đúng lộ trình và đối chiếu với trưởng bộ phận mỗi ngày.
Quản lý tình trạng, số lượng hàng hóa từ khi nhận cho đến khi giao tới cho khách hàng.
Đảm bảo quy trình, quy định quản lý kho.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN...
Nghỉ 01 tuần/ngày
Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và phát triển bản thân
Môi trường trẻ, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI