Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 14 đường HT10, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn giao hàng và bảo hành, gọi điện xác nhận với khách hàng.
Soạn hàng và hỗ trợ đóng gói hàng đi giao theo danh sách (đi cùng xe tải hoặc xe van).
Nhận linh kiện bảo hành và đi bảo hành theo tuyến được sắp xếp.
Thực hiện giao hàng và bảo hành theo đúng lộ trình và đối chiếu với trưởng bộ phận mỗi ngày.
Quản lý tình trạng, số lượng hàng hóa từ khi nhận cho đến khi giao tới cho khách hàng.
Đảm bảo quy trình, quy định quản lý kho.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 triệu - 15 triệu++ (Lương cơ bản, Thưởng % đơn hàng...)
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN...
Nghỉ 01 tuần/ngày
Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và phát triển bản thân
Môi trường trẻ, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 104 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

