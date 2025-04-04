Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn giao hàng và bảo hành, gọi điện xác nhận với khách hàng.

Soạn hàng và hỗ trợ đóng gói hàng đi giao theo danh sách (đi cùng xe tải hoặc xe van).

Nhận linh kiện bảo hành và đi bảo hành theo tuyến được sắp xếp.

Thực hiện giao hàng và bảo hành theo đúng lộ trình và đối chiếu với trưởng bộ phận mỗi ngày.

Quản lý tình trạng, số lượng hàng hóa từ khi nhận cho đến khi giao tới cho khách hàng.

Đảm bảo quy trình, quy định quản lý kho.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.