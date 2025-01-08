Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH COOKMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120 Đinh Bộ Lĩnh - Phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Thời gian làm việc từ: T2-CN: 9:00-18:00 (Có ca gãy 12:00-21:00), Off 1 ngày trong tuần

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20-30 tuổi

- Tốt nghiệp TC

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc được giao

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7tr - 9tr/tháng (Bao gồm: lương cứng 6tr + tăng ca)

- Hưởng các chính sách phúc lợi khác: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, liên hoan, tiệc cuối năm, teambuilding....

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX

