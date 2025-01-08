Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH COOKMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 120 Đinh Bộ Lĩnh
- Phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Thời gian làm việc từ: T2-CN: 9:00-18:00 (Có ca gãy 12:00-21:00), Off 1 ngày trong tuần
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 20-30 tuổi
- Tốt nghiệp TC
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc được giao
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 7tr - 9tr/tháng (Bao gồm: lương cứng 6tr + tăng ca)
- Hưởng các chính sách phúc lợi khác: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, liên hoan, tiệc cuối năm, teambuilding....
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
