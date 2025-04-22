Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Liên hệ trước với Khách hàng thông báo thời gian và địa điểm giao hàng, đồng thời linh động trong việc sắp xếp thời gian giao hàng phù hợp cho từng đơn hàng

Bốc hàng lên xe di chuyển

Đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng thời gian và tình trạng tốt nhất.

Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng sản phẩm ghế Massage tại nơi giao.

Nhận hợp đồng và hỗ trợ thanh toán cho khách: tiền mặt, chuyển khoản, trả góp…

Xử lý các phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Ghi nhận thông tin giao nhận hàng hóa và báo cáo về công ty.

Lập và nhận biên bản bàn giao sản phẩm.

Lưu giữ chứng từ giao nhận.

Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.