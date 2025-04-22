Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 833 Quang Trung, Phương 12, Gò Vấp, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ trước với Khách hàng thông báo thời gian và địa điểm giao hàng, đồng thời linh động trong việc sắp xếp thời gian giao hàng phù hợp cho từng đơn hàng
Bốc hàng lên xe di chuyển
Đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng thời gian và tình trạng tốt nhất.
Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng sản phẩm ghế Massage tại nơi giao.
Nhận hợp đồng và hỗ trợ thanh toán cho khách: tiền mặt, chuyển khoản, trả góp…
Xử lý các phát sinh trong quá trình vận chuyển.
Ghi nhận thông tin giao nhận hàng hóa và báo cáo về công ty.
Lập và nhận biên bản bàn giao sản phẩm.
Lưu giữ chứng từ giao nhận.
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng
Giới tính: Nam
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.
Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà, trung thực và có trách nhiệm với công việc.
Thông thạo đường xá TPHCM
Có giấy phép lái xe

Tại CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ

CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

