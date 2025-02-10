Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK
- Hồ Chí Minh: 27 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Theo dõi tiến độ đơn hàng
• Nhắc nhà cung cấp giao hàng
• Thông báo cho người nhận hàng về thời gian giao hàng và chất lượng đã đặt.
• Làm việc nội bộ với nhà máy và các phòng ban để bám sát tình hình đơn hàng, sắp xếp điều phối nhận hàng.
• Theo dõi phản hồi về chất lượng hay dịch vụ sau nhận hàng.
• Soạn PO, Hợp Đồng theo form có sẵn theo chỉ đạo của quản lý.
• Xử lý các vấn đề thủ tục, chứng từ thanh toán liên quan đến đơn hàng.
• Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh nếu có liên quan đến đơn hàng.
• Thống kê lại số lượng đặt hàng của từng mặt hàng hàng tuần.
• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tinh thần cầu tiến để phát triển công việc
• Giới tính: Nam, Nữ
Tại Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
