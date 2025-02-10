Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Theo dõi tiến độ đơn hàng

• Nhắc nhà cung cấp giao hàng

• Thông báo cho người nhận hàng về thời gian giao hàng và chất lượng đã đặt.

• Làm việc nội bộ với nhà máy và các phòng ban để bám sát tình hình đơn hàng, sắp xếp điều phối nhận hàng.

• Theo dõi phản hồi về chất lượng hay dịch vụ sau nhận hàng.

• Soạn PO, Hợp Đồng theo form có sẵn theo chỉ đạo của quản lý.

• Xử lý các vấn đề thủ tục, chứng từ thanh toán liên quan đến đơn hàng.

• Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh nếu có liên quan đến đơn hàng.

• Thống kê lại số lượng đặt hàng của từng mặt hàng hàng tuần.

• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn