Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Foodcourt Tòa nhà Leman, Quận 3, Quận 3, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận đơn hàng từ hệ thống hoặc quản lý.

Kiểm tra hàng hóa trước khi giao, đảm bảo số lượng và chất lượng đúng như đơn hàng.

Giao hàng đúng địa điểm, đúng thời gian theo yêu cầu của khách hàng.

Thu tiền hoặc ký nhận xác nhận giao hàng từ khách hàng.

Báo cáo kết quả giao hàng cho quản lý.

Bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý (ví dụ: sắp xếp hàng hóa, vệ sinh nơi làm việc...).

Tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và an toàn lao động.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.

Khả năng giao tiếp tốt với khách hàng.

Có phương tiện đi lại (xe máy) và giấy phép lái xe A1.

Biết sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin đơn hàng.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 đồng + Phụ cấp.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phù hợp sinh viên mới ra trường, thử thách trong môi trường Start up; Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin