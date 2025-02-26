Tuyển Nhân viên giao hàng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167B Lê Văn Lương, ấp 5, xã Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đơn hàng đầy đủ và chính xác từ Đội trưởng đội giao hàng

Nhận chứng từ đầy đủ đi theo hàng

Giao hàng nhanh, kịp thời, chính xác theo đúng địa chỉ, đúng tuyến được phân luồng.

Ký nhận BBGNHH từ khách hàng (đối với đơn hàng giao trực tiếp) hoặc thông tin chi tiết ngay cho khách hàng tại thời điểm gửi hàng (đối với đơn hàng giao gián tiếp)

Đơn hàng yêu cầu thu tiền mặt thì phải thu đủ và về nộp cho quản lý trong ngày.

Đảm bảo an toàn cho nguời và hàng hóa.

Bảo quản tốt hàng hóa khi giao.

Hỗ trợ cho thủ kho trong quá trình xuất nhập hàng.

Cập nhật báo cáo giao nhận hàng thường xuyên cho admin kho, báo cáo công việc định kì theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược.

Có bằng lái xe: Ô tô, xe máy (Yêu cầu bắt buộc).

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giao hàng nội thành, giao hàng tuyến dài.

Tính tình cẩn thận, hòa nhã, chịu được áp lực cao, chăm chỉ, chịu khó và bình tĩnh trong công việc.

Am hiểu về các khu vực giao hàng là một lợi thế.

Có khả năng sử dụng máy tính, các thiết bị công nghệ hỗ trợ giao hàng

Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực làm việc. Thưởng lễ tết, thưởng doanh thu theo quy định của Tập đoàn.

Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: Nghỉ hè, nghỉ đông, hiếu, hỷ,…

Được hưởng các ưu đãi về các dịch vụ y tế của Tập đoàn dành cho nhân viên.

Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về kiến thức chuyên môn phục vụ công việc và phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân.

Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp và thách thức. Có quyền tham mưu, đóng góp ý kiến xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin