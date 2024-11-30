Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Nhân viên giao hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Mức lương
7 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 117/109 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 22 đến 35.
- Tốt nghiệp từ THPT, ưu tiên có kinh nghiệm giao hàng và lắp đặt.
- Nhanh nhẹn, niềm nở và chuyên nghiệp trong việc tiếp xúc và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm.
- Sức khỏe tốt, hòa đồng cùng mọi người.
- Có ý thức kỷ luật tốt và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm.
Thưởng Cuối năm + thưởng các dịp lễ.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 104 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

