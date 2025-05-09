Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và sắp xếp các đơn giao hàng: Nhận đơn, kiểm tra hàng tại kho, sắp xếp luồng đi và thời gian giao hàng sao cho thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Giao và nhận sản phẩm Ghế Massage từ kho của công ty đến các đại lý, khách hàng tại các địa điểm được chỉ định:

Liên hệ trước với Khách hàng thông báo thời gian và địa điểm giao hàng, đồng thời linh động trong việc sắp xếp thời gian giao hàng phù hợp cho từng đơn hàng

Bốc hàng lên xe di chuyển

Đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng thời gian và tình trạng tốt nhất.

Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng sản phẩm ghế Massage tại nơi giao.

Nhận hợp đồng và hỗ trợ thanh toán cho khách: tiền mặt, chuyển khoản, trả góp…

Xử lý các phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Ghi nhận thông tin giao nhận hàng hóa và báo cáo về công ty.

Lập và nhận biên bản bàn giao sản phẩm.

Lưu giữ chứng từ giao nhận.

Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng

Giới tính: Nam

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà, trung thực và có trách nhiệm với công việc.

Thông thạo đường xá TPHCM

Có giấy phép lái xe

Tại Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.500.000vnđ - 10.000.000vnđ/ tháng chưa bao gồm thưởng theo mỗi đơn hàng giao thành công.

- Được tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.

- Được hưởng 12 ngày phép/năm theo quy định pháp luật.

- Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định pháp luật. Được thưởng theo chính sách của Công ty

- Quyền lợi khác:

+ Cơ hội thăng tiến trong công việc

+ Môi trường làm việc năng động

+ Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam

