Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN C.P.M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 27 đường B6 phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc vận tải hàng hóa theo lịch trình được giao.

Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi vận chuyển, đảm bảo hàng hóa được đóng gói và bảo quản đúng tiêu chuẩn.

Lái xe an toàn, tuân thủ luật giao thông và các quy định về vận tải.

Báo cáo tình hình vận chuyển hàng hóa cho quản lý.

Vệ sinh và bảo dưỡng xe thường xuyên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có bằng lái xe phù hợp với loại xe vận tải. có Bằng B2 là một lợi thế

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Hiểu biết về các tuyến đường vận chuyển.

Nắm vững các quy định về an toàn giao thông và vận tải hàng hóa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C.P.M Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được thỏa thuận.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C.P.M

