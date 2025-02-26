Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 351/2 Quốc lộ 13, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Sắp xếp hàng hoá
• Đóng gói sản phẩm
• Giao hàng hóa cho khách hàng theo yêu cầu, địa chỉ .
• Nhận yêu cầu giao hàng từ chi nhánh này qua chi nhánh khác của hệ thống trong công ty
• Hỗ trợ các công việc liên quan đến sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam sức khỏe tốt, nhiệt tình, chăm chỉ siêng năng trong công việc
• Kinh nghiệm: Không yêu cầu
• Tuyệt đối trung thực, kê biên hóa đơn trung thực
• Kinh nghiệm: Không yêu cầu
• Tuyệt đối trung thực, kê biên hóa đơn trung thực
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương từ 8-10 triệu + thưởng
• Môi trường làm việc năng động
• BHXH, BHYT, BHTN
• Lương thưởng nếu có
• Du lịch và tham gia teambuilding
• Thưởng KPI , thưởng tháng 13
• Môi trường làm việc năng động
• BHXH, BHYT, BHTN
• Lương thưởng nếu có
• Du lịch và tham gia teambuilding
• Thưởng KPI , thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI