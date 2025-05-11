Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Tiếp nhận hàng hóa từ kho hoặc người gửi, kiểm tra số lượng, tình trạng và đảm bảo hàng hóa được đóng gói cẩn thận.

Sắp xếp thứ tự giao hàng một cách hợp lý để tối ưu hóa thời gian và lộ trình di chuyển.

Sử dụng phương tiện di chuyển (xe máy, ô tô, xe đạp...) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao.

Giao hàng trực tiếp cho khách hàng, đảm bảo đúng người nhận và thu đúng số tiền (nếu áp dụng).

Ký nhận hoặc sử dụng các thiết bị điện tử để xác nhận việc giao hàng thành công.

Báo cáo tình trạng giao hàng, các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận cho người quản lý.

Tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và quy trình giao nhận của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kho vận là một lợi thế.

Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý kho (nếu có).

Lái xe an toàn và thành thạo (tùy thuộc vào phương tiện sử dụng).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm từ 10tr/tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,...).

Cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức về sản phẩm kim khí điện máy, kỹ năng bán hàng kỹ thuật và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tác và khách hàng lớn trong ngành công nghiệp.

Các phúc lợi khác theo quy định của công ty (du lịch, team building, khám sức khỏe định kỳ,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

