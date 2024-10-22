Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 428/22 Phan Văn Trị, P7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện công việc giao hàng hóa đến khách hàng theo đúng lịch trình và yêu cầu của công ty. Kiểm tra hàng hóa trước khi giao và sau khi giao hàng. Thu tiền và các giấy tờ liên quan từ khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc Có bằng lái xe máy và kinh nghiệm lái xe vững Thành thạo đường đi trong khu vực Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6.000.000 – 7.000.000 VNĐ /tháng Phụ cấp: 1.000.000 VNĐ /tháng (xăng, xe, điện thoại) Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản Chế độ: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,...) Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Lương: 6.000.000 – 7.000.000 VNĐ /tháng

Phụ cấp: 1.000.000 VNĐ /tháng (xăng, xe, điện thoại)

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản

Chế độ: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,...)

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.