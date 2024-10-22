Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 428/22 Phan Văn Trị, P7, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Thực hiện công việc giao hàng hóa đến khách hàng theo đúng lịch trình và yêu cầu của công ty.
Kiểm tra hàng hóa trước khi giao và sau khi giao hàng.
Thu tiền và các giấy tờ liên quan từ khách hàng.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc Có bằng lái xe máy và kinh nghiệm lái xe vững Thành thạo đường đi trong khu vực Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc
Có bằng lái xe máy và kinh nghiệm lái xe vững
Thành thạo đường đi trong khu vực
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm
Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 6.000.000 – 7.000.000 VNĐ /tháng Phụ cấp: 1.000.000 VNĐ /tháng (xăng, xe, điện thoại) Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản Chế độ: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,...) Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Lương: 6.000.000 – 7.000.000 VNĐ /tháng
Lương:
Phụ cấp: 1.000.000 VNĐ /tháng (xăng, xe, điện thoại)
Phụ cấp:
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản
Chế độ: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,...)
Chế độ:
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Môi trường làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
