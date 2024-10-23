Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIRST TRAP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIRST TRAP
- Hồ Chí Minh: 44/9 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Bốc dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đúng vị trí;
Thông báo và xử lý khắc phục hàng hóa hư hỏng, hết hạn, bể, lỗi;
Soạn hàng theo đơn đặt hàng,kiểm hàng và giao hàng ra các chành xe và các địa điểm của khách hàng trong khu vực nội thành TP. HCM;
Kho hàng tại: 44/9 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Nhập hàng từ Nhà cung cấp về Kho hàng của Công ty
Hướng dẫn Khách Hàng thủ tục thanh toán và thu tiền hàng hóa.
Bốc dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đúng vị trí;
Thông báo và xử lý khắc phục hàng hóa hư hỏng, hết hạn, bể, lỗi;
Soạn hàng theo đơn đặt hàng,kiểm hàng và giao hàng ra các chành xe và các địa điểm của khách hàng trong khu vực nội thành TP. HCM;
Kho hàng tại: 44/9 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Nhập hàng từ Nhà cung cấp về Kho hàng của Công ty
Hướng dẫn Khách Hàng thủ tục thanh toán và thu tiền hàng hóa.
MẶT HÀNG ĐI GIAO:
Bia tươi các loại (thùng lon/chai, bom bia inox/nhựa 20L) Lắp đặt, bảo trì các thiết bị bảo quản bia tươi (tủ lạnh, máy làm lạnh bia, vòi bia...) theo yêu cầu khách hàng
Bia tươi các loại (thùng lon/chai, bom bia inox/nhựa 20L)
Lắp đặt, bảo trì các thiết bị bảo quản bia tươi (tủ lạnh, máy làm lạnh bia, vòi bia...) theo yêu cầu khách hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 25 - 40 tuổi, sức khoẻ tốt
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành điện tử - điện lạnh
Ưu tiên người đã có kinh nghiệm.
Chịu khó, siêng năng trong công việc
Thân thiện, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có thể linh hoạt làm việc về trễ theo yêu cầu của công ty
Yêu thích công việc liên quan đến phục vụ khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIRST TRAP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với năng lực đóng góp (trung bình 8-10tr/tháng)
Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.
Được hướng dẫn học hỏi thêm kinh nghiệm sửa chữa lắp đặt các thiết bị ngành bia và nghiệp vụ khác
Miễn phí áo đồng phục
Hỗ trợ xăng xe, tiền điện thoại
Hỗ trợ xe và giá chở hàng
Chính sách nhân viên nội bộ mua hàng ưu đãi (tất cả sản phẩm công ty kinh doanh).
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIRST TRAP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI