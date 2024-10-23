Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIRST TRAP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44/9 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Bốc dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đúng vị trí; Thông báo và xử lý khắc phục hàng hóa hư hỏng, hết hạn, bể, lỗi; Soạn hàng theo đơn đặt hàng,kiểm hàng và giao hàng ra các chành xe và các địa điểm của khách hàng trong khu vực nội thành TP. HCM; Kho hàng tại: 44/9 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM Nhập hàng từ Nhà cung cấp về Kho hàng của Công ty Hướng dẫn Khách Hàng thủ tục thanh toán và thu tiền hàng hóa.

Bốc dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đúng vị trí;

Thông báo và xử lý khắc phục hàng hóa hư hỏng, hết hạn, bể, lỗi;

Soạn hàng theo đơn đặt hàng,kiểm hàng và giao hàng ra các chành xe và các địa điểm của khách hàng trong khu vực nội thành TP. HCM;

Kho hàng tại: 44/9 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Nhập hàng từ Nhà cung cấp về Kho hàng của Công ty

Hướng dẫn Khách Hàng thủ tục thanh toán và thu tiền hàng hóa.

MẶT HÀNG ĐI GIAO:

Bia tươi các loại (thùng lon/chai, bom bia inox/nhựa 20L) Lắp đặt, bảo trì các thiết bị bảo quản bia tươi (tủ lạnh, máy làm lạnh bia, vòi bia...) theo yêu cầu khách hàng

Bia tươi các loại (thùng lon/chai, bom bia inox/nhựa 20L)

Lắp đặt, bảo trì các thiết bị bảo quản bia tươi (tủ lạnh, máy làm lạnh bia, vòi bia...) theo yêu cầu khách hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 - 40 tuổi, sức khoẻ tốt Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành điện tử - điện lạnh Ưu tiên người đã có kinh nghiệm. Chịu khó, siêng năng trong công việc Thân thiện, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Có thể linh hoạt làm việc về trễ theo yêu cầu của công ty Yêu thích công việc liên quan đến phục vụ khách hàng

Tuổi từ 25 - 40 tuổi, sức khoẻ tốt

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành điện tử - điện lạnh

Ưu tiên người đã có kinh nghiệm.

Chịu khó, siêng năng trong công việc

Thân thiện, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có thể linh hoạt làm việc về trễ theo yêu cầu của công ty

Yêu thích công việc liên quan đến phục vụ khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIRST TRAP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với năng lực đóng góp (trung bình 8-10tr/tháng) Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty. Được hướng dẫn học hỏi thêm kinh nghiệm sửa chữa lắp đặt các thiết bị ngành bia và nghiệp vụ khác Miễn phí áo đồng phục Hỗ trợ xăng xe, tiền điện thoại Hỗ trợ xe và giá chở hàng Chính sách nhân viên nội bộ mua hàng ưu đãi (tất cả sản phẩm công ty kinh doanh). Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với năng lực đóng góp (trung bình 8-10tr/tháng)

Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.

Được hướng dẫn học hỏi thêm kinh nghiệm sửa chữa lắp đặt các thiết bị ngành bia và nghiệp vụ khác

Miễn phí áo đồng phục

Hỗ trợ xăng xe, tiền điện thoại

Hỗ trợ xe và giá chở hàng

Chính sách nhân viên nội bộ mua hàng ưu đãi (tất cả sản phẩm công ty kinh doanh).

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIRST TRAP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin