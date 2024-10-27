Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ÚC CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/11/217 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lấy hàng từ địa chỉ được giao và giao hàng trong khu vực được phân công

- Xếp, dỡ hàng hóa, chở hàng đúng quy cách

- Bảo quản tốt hàng hóa khi giao

- Bảo quản tốt tài sản, công cụ, dụng cụ trong công tác giao hàng

- Giao hàng cho khách hàng đảm bảo chất lượng hàng hóa, kịp thời về thời gian đúng địa điểm.

- Cập nhật tiến độ giao hàng, các tình huống phát sinh nhanh chóng cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan để xử lý.

- Ghi chép nhật ký giao hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- YÊU CẦU BIẾT LÁI XE HƠI - CÓ BẰNG B2

- Có giấy phép lái xe máy hoặc ô tô tùy vào từng vị trí

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

- Trung thực, thật thà, có trách nhiệm với công việc

- Thông thạo đường xá.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ÚC CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thương lượng + thưởng theo qui định Công ty

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ÚC CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin