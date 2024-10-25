Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 195 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lấy hàng từ địa chỉ được giao sau đó kiểm tra hàng rồi vận chuyển thiết bị/linh kiện về kho hàng công ty và bàn giao thiết bị/linh kiện cho thủ kho.

- Giao hàng đến địa chỉ được yêu cầu.

- Xếp bảo quản tốt thiết bị/linh kiện và vận chuyển hàng đúng quy cách.

- Bảo quản tốt thiết bị và phương tiện giao hàng nhận từ công ty.

- Cập nhật tiến độ giao hàng, các tình huống phát sinh nhanh chóng cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan để xử lý.

- Ghi chép nhật ký giao nhận hằng ngày trên theo yêu cầu cấp trên và báo cáo về cấp trên.

- Hỗ trợ xác minh cơ bản, đóng gói thiết bị/linh kiện khi có yêu cầu và làm theo chỉ thị chuyên môn từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có giấy phép lái xe máy (bắt buộc), giấy phép lái ô tô (không bắt buộc, có thì là lợi thế).

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn (ưu tiên Nam).

- Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà, trung thực và có trách nhiệm với công việc.

- Thông thạo đường xá TP.Hồ Chí Minh sẽ là một lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm giao/lấy hàng đặc biệt ở các công ty đồ công nghệ sẽ là một điểm cộng. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ (chưa tính các khoản cộng thêm)

- Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số cửa hàng theo tháng/quý/năm hấp dẫn.

- Nhận lì xì sinh nhật, cưới....được tham gia các buổi đào tạo nội bộ.

- Xét tăng lương định kì 1 năm/lần.

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, làm hết sức & chơi hết mình.

- Được đào tạo về các kĩ năng mềm cần thiết cho công việc và cuộc sống

- Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop uy tín nhất TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

