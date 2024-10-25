Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Nhân viên giao hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 195 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lấy hàng từ địa chỉ được giao sau đó kiểm tra hàng rồi vận chuyển thiết bị/linh kiện về kho hàng công ty và bàn giao thiết bị/linh kiện cho thủ kho.
- Giao hàng đến địa chỉ được yêu cầu.
- Xếp bảo quản tốt thiết bị/linh kiện và vận chuyển hàng đúng quy cách.
- Bảo quản tốt thiết bị và phương tiện giao hàng nhận từ công ty.
- Cập nhật tiến độ giao hàng, các tình huống phát sinh nhanh chóng cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan để xử lý.
- Ghi chép nhật ký giao nhận hằng ngày trên theo yêu cầu cấp trên và báo cáo về cấp trên.
- Hỗ trợ xác minh cơ bản, đóng gói thiết bị/linh kiện khi có yêu cầu và làm theo chỉ thị chuyên môn từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có giấy phép lái xe máy (bắt buộc), giấy phép lái ô tô (không bắt buộc, có thì là lợi thế).
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn (ưu tiên Nam).
- Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà, trung thực và có trách nhiệm với công việc.
- Thông thạo đường xá TP.Hồ Chí Minh sẽ là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm giao/lấy hàng đặc biệt ở các công ty đồ công nghệ sẽ là một điểm cộng. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ (chưa tính các khoản cộng thêm)
- Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số cửa hàng theo tháng/quý/năm hấp dẫn.
- Nhận lì xì sinh nhật, cưới....được tham gia các buổi đào tạo nội bộ.
- Xét tăng lương định kì 1 năm/lần.
- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, làm hết sức & chơi hết mình.
- Được đào tạo về các kĩ năng mềm cần thiết cho công việc và cuộc sống
- Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop uy tín nhất TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 721 Trường Chinh, P. Tây Thạnh. Q Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

