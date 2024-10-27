Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 Bùi Văn Thêm, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giao nhận hàng đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của công ty Nhận hàng – vận chuyển – giao hàng đến nơi giao cẩn thận, đầy đủ, an toàn, đúng thời gian theo lịch phân công, theo yêu cầu của thủ kho. Kiểm tra hàng hoá và chứng từ khi nhận hàng, sau đó ký vào phiếu xuất hoặc sổ giao nhận (nếu có). Bàn giao hàng hóa đầy đủ đến bên nhận và yêu cầu ký nhận. Bàn giao chứng từ giao nhận về kho đầy đủ, đúng thời gian. Thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan đảm bảo hàng hoá được giao đầy đủ, đúng thời hạn. Hỗ trợ công việc tại kho và các công việc khác phát sinh do cấp trên giao phó
Giao nhận hàng đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của công ty
Nhận hàng – vận chuyển – giao hàng đến nơi giao cẩn thận, đầy đủ, an toàn, đúng thời gian theo lịch phân công, theo yêu cầu của thủ kho.
Kiểm tra hàng hoá và chứng từ khi nhận hàng, sau đó ký vào phiếu xuất hoặc sổ giao nhận (nếu có).
Bàn giao hàng hóa đầy đủ đến bên nhận và yêu cầu ký nhận.
Bàn giao chứng từ giao nhận về kho đầy đủ, đúng thời gian.
Thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan đảm bảo hàng hoá được giao đầy đủ, đúng thời hạn.
Hỗ trợ công việc tại kho và các công việc khác phát sinh do cấp trên giao phó

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tốt nghiệp trung cấp trở lên. Tuổi từ 18 đến 35 Sức khỏe tốt, cẩn thận. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận Ưu tiên hộ khẩu TP.HCM có xe máy Sức khỏe tốt, trung thực và cẩn thận. Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn. Thái độ hòa nhã, chừng mực Biết nhiều tuyến đường trong thành phố - đảm bảo đúng giờ giao hàng cho khách hàng
Nam tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Tuổi từ 18 đến 35
Sức khỏe tốt, cẩn thận.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận
Ưu tiên hộ khẩu TP.HCM có xe máy
Sức khỏe tốt, trung thực và cẩn thận.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn.
Thái độ hòa nhã, chừng mực
Biết nhiều tuyến đường trong thành phố - đảm bảo đúng giờ giao hàng cho khách hàng

Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP:
- Lương cơ bản + phụ cấp (cơm, điện thoại...)
BẢO HIỂM: Được tham gia đầy đủ các chết độ bảo hiểm theo Luật lao động
THƯỞNG: thưởng tháng 13, 14...
PHÚC LỢI KHÁC:
- Khám sức khỏe
- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 82-84 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

