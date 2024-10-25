Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 727 Au Co St. • 727 Âu Cơ, P.Tân Thành(Tích hợp kho và văn phòng), Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giao hàng các đơn trong ngày nội thành Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận Kiểm tra chứng từ khi giao nhận, bảo quản chứng từ đầy đủ. Sắp xếp, kiểm đếm, bốc dỡ, chuẩn bị hàng hoá. Bảo quản, chịu trách nhiệm về tài sản, hàng hóa của Kho khi nhận đơn hàng để đi giao. Hỗ trợ Quản lý kho kiểm kê hàng hóa định kỳ và kiểm đột xuất theo yêu cầu của quản lý/Công ty. Thực hiện các yêu cầu khác của người quản lý.

Giao hàng các đơn trong ngày nội thành Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận

Kiểm tra chứng từ khi giao nhận, bảo quản chứng từ đầy đủ.

Sắp xếp, kiểm đếm, bốc dỡ, chuẩn bị hàng hoá.

Bảo quản, chịu trách nhiệm về tài sản, hàng hóa của Kho khi nhận đơn hàng để đi giao.

Hỗ trợ Quản lý kho kiểm kê hàng hóa định kỳ và kiểm đột xuất theo yêu cầu của quản lý/Công ty.

Thực hiện các yêu cầu khác của người quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam , Tuổi từ 20-40 Sức khỏa tốt, Thân thiện, Hòa đồng Có tính thần trách nhiệm cao , Chủ động trong công việc

Nam , Tuổi từ 20-40

Sức khỏa tốt, Thân thiện, Hòa đồng

Có tính thần trách nhiệm cao , Chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Nghỉ phép năm 12 ngày

2. Vị trí làm việc thuận tiện

3. Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thưởng kinh doanh

4. Tiêu chí thăng tiến rõ ràng và cơ hội phát triển

5. Hoạt động xây dựng đội ngũ, teambuilding , party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin