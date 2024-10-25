Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 727 Au Co St. • 727 Âu Cơ, P.Tân Thành(Tích hợp kho và văn phòng), Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giao hàng các đơn trong ngày nội thành Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận Kiểm tra chứng từ khi giao nhận, bảo quản chứng từ đầy đủ. Sắp xếp, kiểm đếm, bốc dỡ, chuẩn bị hàng hoá. Bảo quản, chịu trách nhiệm về tài sản, hàng hóa của Kho khi nhận đơn hàng để đi giao. Hỗ trợ Quản lý kho kiểm kê hàng hóa định kỳ và kiểm đột xuất theo yêu cầu của quản lý/Công ty. Thực hiện các yêu cầu khác của người quản lý.
Giao hàng các đơn trong ngày nội thành Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận
Kiểm tra chứng từ khi giao nhận, bảo quản chứng từ đầy đủ.
Sắp xếp, kiểm đếm, bốc dỡ, chuẩn bị hàng hoá.
Bảo quản, chịu trách nhiệm về tài sản, hàng hóa của Kho khi nhận đơn hàng để đi giao.
Hỗ trợ Quản lý kho kiểm kê hàng hóa định kỳ và kiểm đột xuất theo yêu cầu của quản lý/Công ty.
Thực hiện các yêu cầu khác của người quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam , Tuổi từ 20-40 Sức khỏa tốt, Thân thiện, Hòa đồng Có tính thần trách nhiệm cao , Chủ động trong công việc
Nam , Tuổi từ 20-40
Sức khỏa tốt, Thân thiện, Hòa đồng
Có tính thần trách nhiệm cao , Chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Nghỉ phép năm 12 ngày
2. Vị trí làm việc thuận tiện
3. Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thưởng kinh doanh
4. Tiêu chí thăng tiến rõ ràng và cơ hội phát triển
5. Hoạt động xây dựng đội ngũ, teambuilding , party,...

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM

CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 727 Au Co St. • 727 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh

