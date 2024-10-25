Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 727 Au Co St. • 727 Âu Cơ, P.Tân Thành(Tích hợp kho và văn phòng), Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Giao hàng các đơn trong ngày nội thành Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận
Kiểm tra chứng từ khi giao nhận, bảo quản chứng từ đầy đủ.
Sắp xếp, kiểm đếm, bốc dỡ, chuẩn bị hàng hoá.
Bảo quản, chịu trách nhiệm về tài sản, hàng hóa của Kho khi nhận đơn hàng để đi giao.
Hỗ trợ Quản lý kho kiểm kê hàng hóa định kỳ và kiểm đột xuất theo yêu cầu của quản lý/Công ty.
Thực hiện các yêu cầu khác của người quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam , Tuổi từ 20-40
Sức khỏa tốt, Thân thiện, Hòa đồng
Có tính thần trách nhiệm cao , Chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
2. Vị trí làm việc thuận tiện
3. Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thưởng kinh doanh
4. Tiêu chí thăng tiến rõ ràng và cơ hội phát triển
5. Hoạt động xây dựng đội ngũ, teambuilding , party,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
