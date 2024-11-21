Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty Cổ phần OVI VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần OVI VINA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần OVI VINA

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Công ty Cổ phần OVI VINA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Theo dõi, quản lý tài sản chung của Công ty.
- Sắp xếp, bảo quản hồ sơ chứng từ hành chính, con dấu công ty.
- Theo dõi, thực hiện các chi phí đáp ứng nhu cầu văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm ở môi trường làm việc trong hạn mức chi phí cho phép.
- Phối hợp với trưởng phòng HCNS lập kế hoạch đào tạo, triển khai đào tạo cho nhân viên.
- Phối hợp với các phòng ban có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định và triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Giám đốc đề ra.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan: quản lý nhân sự, hành chính, luật.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về hành chính, nhân sự.
- Biết sử dụng phần mềm AMIS là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt

Tại Công ty Cổ phần OVI VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo đánh giá năng lực và kinh nghiệm khi phỏng vấn
- Thử việc 2 tháng.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Các chính sách: Lương tháng 13, thưởng lễ, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần OVI VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần OVI VINA

Công ty Cổ phần OVI VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1302/140 Nguyễn Văn Tạo, ấp 4, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

