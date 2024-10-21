Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Vinabox làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Km8+93 CCN Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, An Dương

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CB-NV toàn Công ty.

- Cập nhật thông tin cán bộ - Công nhân viên trên phần mềm nhân sự và phần mềm chấm công (nếu có) kịp thời chính xác (Nhân thân, khen thưởng – kỷ luật, TNLĐ...). - Theo dõi việc chấm công, thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ - nhân viên toàn Công ty.

- Theo dõi việc điều động/ tăng giảm lao động.

- Thực hiện đăng tuyển các vị trí theo yêu cầu của Trưởng phòng lên các trang Web việc làm, các kênh tuyển dụng...

- Sàng lọc, tiếp nhận hồ sơ ứng viên theo các yêu cầu tuyển dụng.

- Tổ chức phỏng vấn các vị trí có nhu cầu tuyển dụng: Gửi thông báo đến ứng viên, bố trí cán bộ phỏng vấn.

- Soạn thảo các quyết định, thông báo, văn bản liên quan đến Công tác nhân sự.

- Theo dõi đánh giá kết quả thử việc, học việc và tổ chức ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

- Thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN cho CB – CNV: Lập bảng đối chiếu hàng tháng với cơ quan BHXH, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CB-CNV Công ty và các Công ty thành viên theo luật BHXH, BHYT, BHTY: Ốm đau, tai nạn, làm sổ, chốt sổ...

- Thực hiện các công việc khác khi được trưởng phòng phân công.

- Trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất khi TP HCNS, Giám đốc Công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Quản lý xã hội, luật... Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong Công ty sản xuất/ thương mại có quy mô >100 lao động Nắm vững luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và các luật liên quan Thành thạo MS office, sử dụng phần mềm nhân sự Có các kỹ năng:

Nam/ Nữ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Quản lý xã hội, luật...

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong Công ty sản xuất/ thương mại có quy mô >100 lao động

Nắm vững luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và các luật liên quan

Thành thạo MS office, sử dụng phần mềm nhân sự

Có các kỹ năng:

+ Lập kế hoạch làm vệc.

+ Làm sổ sách, báo cáo.

+ Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.

+ Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập.

Tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Vinabox Thì Được Hưởng Những Gì

+ Đươc làm việc trong môi trường thân thiện, cởi mở

+ Được hưởng mức lương cạnh tranh, theo năng lực từ 10-12tr/ tháng (Chưa bao gồm các khoản phụ cấp: ăn ca, xăng xe, điện thoại...)

+ Được tham gia BXHX, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và của Công ty.

+ Được hưởng các chế độ phúc lợi: Thăm hỏi ốm đau, Du lịch, các hoạt động tập thể Team buiding...

+ Đươc thưởng các ngày lễ/ tết và tháng lương thứ 13

+ Được chủ động làm việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ

+ Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Vinabox

