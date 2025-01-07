Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 532 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Quản lý tòa nhà văn phòng và các chi nhánh ( cơ sở vật chất, tài sản, bảo hành bảo trì)

2. Quản lý dịch vụ bảo vệ

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ bảo vệ bên ngoài theo cẩm nang và checklist của công ty phù hợp với từng địa điểm.

- Xử lý các tình huống liên quan đến bảo vệ.

- Tổ chức kiểm kê và bàn giao tài sản cho bảo vệ.

3. Quản lý PCCC.

4. Thực hiện các thủ tục hồ sơ hành chính theo yêu cầu của TBP khi có phát sinh.

5. Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật, Văn thư lưu trữ hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí hành chính văn phòng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + lương tháng 13, phụ cấp cơm, gửi xe, ...

Được cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ công việc

Có lộ trình tăng lương hàng năm

Môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

