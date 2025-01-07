Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Nhân viên hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 532 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Quản lý tòa nhà văn phòng và các chi nhánh ( cơ sở vật chất, tài sản, bảo hành bảo trì)
2. Quản lý dịch vụ bảo vệ
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ bảo vệ bên ngoài theo cẩm nang và checklist của công ty phù hợp với từng địa điểm.
- Xử lý các tình huống liên quan đến bảo vệ.
- Tổ chức kiểm kê và bàn giao tài sản cho bảo vệ.
3. Quản lý PCCC.
4. Thực hiện các thủ tục hồ sơ hành chính theo yêu cầu của TBP khi có phát sinh.
5. Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật, Văn thư lưu trữ hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí hành chính văn phòng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + lương tháng 13, phụ cấp cơm, gửi xe, ...
Được cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ công việc
Có lộ trình tăng lương hàng năm
Môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 532-534 Cộng Hòa P13 Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job276928
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 23/08/2025
Nam Định Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A
Hạn nộp: 16/09/2025
Quảng Nam Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 38 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 23/08/2025
Nam Định Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC
7 - 7 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TÂN THUẬN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Milsgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Milsgate
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần FiFa Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần FiFa Investment
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt
7.5 - 8.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
7 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Rita Võ
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Trên 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ THÀNH
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm