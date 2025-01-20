Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Block I&K Chung cư Sunrise Riverside Phước Kiển Nhà Bè, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Phụ trách các công việc liên quan đến hành chính tại dự án/ chung cư.
Quản lý, lưu trữ file hồ sơ, công văn (đến, đi) và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ khác.
Soạn thảo các văn bản theo biểu mẫu chung, trình Giám Đốc Tòa Nhà phê duyệt, triển khai ban hành và áp dụng.
Theo dõi và quản lý tài sản cố định, công cụ lao động, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho Ban quản lý.
Đề xuất văn phòng phẩm, tiêu hao phẩm vệ sinh và các đề xuất khác theo quy định.
Triển khai thực hiện các quy trình, biểu mẫu theo quy định cho nhân viên tại dự án
Hướng dẫn các thủ tục hành chính cho cư dân.
Tiếp nhận các giấy báo thanh toán các chi phí hành chính: điện, nước, điện thoại, sửa chữa thiết bị, công cụ dụng cụ...của Tòa nhà.
Thực hiện công tác chấm công nhân viên theo quy định.
Theo dõi toàn bộ quá trình từ khi tiếp nhận thông tin khách hàng đến khi xử lý xong các thông tin đó
Chuẩn bị báo cáo và các loại văn bản tài liệu có liên quan đến công tác quản lý tòa nhà
Thư ký các buổi họp
Hỗ trợ kế toán thu phí, hỗ trơ các báo cáo, đề nghị thanh toán (trong trường hợp cần thiết)
Các công việc hành chính văn phòng khác theo sự phân công của Giám Đốc Tòa Nhà

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Trung cấp trở lên
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vai trò Hành chính hoặc các vị trí khác với công việc tương đương
Thành thạo vi tính văn phòng;
Nhanh nhẹn, siêng năng;
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống;
Có khả năng đưa ra quyết định độc lập và làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng 13;
Lương thưởng lễ, Tết;
Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động;
Được cấp đồng phục hàng năm;
Xét nâng lương hàng năm;
Du lịch, team building
Thưởng thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Đường số 4, Khu biệt thự Sông ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

