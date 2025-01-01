Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1374A Quốc lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

+ Hyundai Miền Nam là thành viên trực thuộc Miền Nam Group, đại lý 3S ủy quyền dòng xe Ô Tô thương hiệu Hyundai.

- Cập nhật lịch hẹn của khách hàng đến sửa chữa lên bảng, mở TV theo dõi tiến độ, kiểm tra phòng Dịch vụ.

- Tiếp nhận, ghi thông tin khách hàng vào xưởng, hướng dẫn khách hàng.

- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ của bộ phận dịch vụ, sắp xếp đóng hồ sơ, lưu giữ hồ sơ lên kho.

- Nhận đặt VPP của các phòng ban, đối chiếu với đơn hàng đặt.

- Nhận nước suối kiểm tra số lượng tồn, giao nhận đơn mới.

- Hỗ trợ kế toán Dịch Vụ phân loại các giấy ra cổng của khách hàng theo ngày.

- Hỗ trợ in ấn, scan, photo tài liệu.

- Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn & thông báo đến các phòng ban.

- Kiểm tra các thiết bị ở các phòng liên quan đến Dịch vụ đầu và cuối ngày.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản Lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, ngoại hình ưa nhìn (Cao 1m60 trở lên).

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản Trị Nhân Sự, QTKD,...

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn đào tạo.

- Tác phong nhanh nhẹn, chu đáo, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7,000,000 - 9,000,000 triệu/tháng

- Công ty cung cấp máy tính và thiết bị làm việc.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...), 12 ngày phép năm.

- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...

- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc.

- Chính sách mua sản phẩm Ô tô/ Xe máy với giá ưu đãi dành riêng cho CBNV.

- Đồng nghiệp cực trẻ trung và năng động.

- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM

