Tuyển Nhân viên hành chính ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12th floor, Deutsches Haus Building,33 Le Duan Str, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
岗位说明:
1. 负责代表处的行政综合工作;
2. 负责对接物业公司、保洁公司、快递公司、通讯公司、租车公司等,处理相关事宜;
3. 承担代表处办公设施、饮用水、办公用品、业务用品、宣传品、报刊等的采购、管理与分发;负责代表处日常费用报销工作;
4. 负责接收、处理与归档代表处日常发文、文件流转、公文及通知;
5. 负责代表处的接待工作;安排、协调并组织内外部会议、团队建设活动等;
6. 维护和更新代表处内部政策、流程文档和其他重要文件;管理和存储代表处的电子和纸质合同、档案 ;出差相关手续管理;
7. 市场调研工作;
8. 领导交办的其他工作。
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
招聘要求:
招聘要求
1. 全日制本科及以上学历,中文、行政管理、经济金融、财会等相关专业;
2. 中文流利;
3. 三年及以上行政管理或银行相关岗位工作经验优先或应届优秀毕业生;
4. 熟练掌握各类办公软件(word, excel, powerpoint等);
5. 具备良好的沟通能力和协调能力,较强的团队合作意识,责任心强、工作积极主动。
Tại ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
工资待遇:面谈
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
