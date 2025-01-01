Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1182, Đường Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực sảnh lễ tân showroom, chịu trách nhiệm đón tiếp khách hàng, đối tác đến tham quan showroom, liên hệ công việc, hướng dẫn và hỗ trợ khách liên hệ với các bộ phận liên quan;
Hỗ trợ nhân viên tư vấn sản phẩm khi tiếp xúc với khách hàng;
Làm thủ tục đăng ký lái thử xe cho khách hàng;
Thu thập dữ liệu, ghi nhận lượng khách hàng đến showroom, lái thử xe và đi công tác và gửi báo cáo hàng ngày cho cấp quản lý;
Tổ chức/hỗ trợ các sự kiện/cuộc họp: Bàn giao xe, lái thử, sinh nhật,...
Quản lý hoạt động hành chính tại showroom;
Phối hợp BP HCNS/kế toán Theo dõi và quản lý danh sách trang thiết bị, dụng cụ, tài sản của Công ty;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Chiều cao tối thiểu 1m58, ngoại hình ưa nhìn
Giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý công việc và thuyết phục tốt, tự nghiên cứu và học hỏi tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor) Thì Được Hưởng Những Gì

- Gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp.
- Lương 8.000.0000 - 10.000.000 VND/ tháng . Hỗ trợ ăn trưa 40.000 VND/ ngày
- Được đào tạo về kỹ năng bán hàng ...
- Nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định nhà nước
- Thưởng nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)

Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Thành Công Building 80 Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

