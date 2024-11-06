Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Milsgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

• Hỗ trợ quản lý các công văn đến, công văn đi, bưu kiện, bưu phẩm

• Soạn thảo các văn bản/công văn/tờ trình/thông báo/quyết định.... (Được đào tạo)

• Hỗ trợ quản lý văn phòng phẩm, kiểm kê tài sản định kỳ

• Hỗ trợ tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp các hạng mục được giao

• Hỗ trợ kiểm soát các chi phí vận hành tòa nhà/văn phòng

• Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng nhân sự (Được đào tạo)

• Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện nội bộ (Được đào tạo)

• Hỗ trợ quản lý các loại Hợp đồng, cách chấm công, tính lương (Được đào tạo)

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế hoặc các ngành khác liên quan.

• Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tác phong chuyên nghiệp .

• Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Milsgate Thì Được Hưởng Những Gì

•Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.

•Được đào tạo nghiệp vụ.

•Được cấp phát đồng phục .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Milsgate

