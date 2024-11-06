Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Milsgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Milsgate
- Hồ Chí Minh: 124 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
• Hỗ trợ quản lý các công văn đến, công văn đi, bưu kiện, bưu phẩm
• Soạn thảo các văn bản/công văn/tờ trình/thông báo/quyết định.... (Được đào tạo)
• Hỗ trợ quản lý văn phòng phẩm, kiểm kê tài sản định kỳ
• Hỗ trợ tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp các hạng mục được giao
• Hỗ trợ kiểm soát các chi phí vận hành tòa nhà/văn phòng
• Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng nhân sự (Được đào tạo)
• Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện nội bộ (Được đào tạo)
• Hỗ trợ quản lý các loại Hợp đồng, cách chấm công, tính lương (Được đào tạo)
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tác phong chuyên nghiệp .
• Chịu được áp lực công việc cao.
Tại Công ty TNHH Milsgate Thì Được Hưởng Những Gì
•Được đào tạo nghiệp vụ.
•Được cấp phát đồng phục .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Milsgate
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI