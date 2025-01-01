Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận thông tin, phản ánh, yêu cầu từ khách hàng (tại văn phòng BQL hoặc qua điện thoại) sau đó xử lý hoặc chuyển tới bộ phận liên quan xử lý.

Tiếp nhận các hồ sơ đăng ký từ khách hàng, chuyển giao hồ sơ đến Trưởng ban ký duyệt (đăng ký thi công sửa chữa, vận chuyển hàng hóa ra vào, đăng ký đậu xe...)

Tiếp nhận/ chuyển giao công văn, thông báo của BQL và BQT. Lưu trữ hồ sơ, công văn, thông báo theo quy định.

Triển khai, hướng dẫn khách hàng sử dụng app, momo. Hỗ trợ, giúp đỡ khách hàng trong khả năng cho phép (kiểm tra phí điện, nước,....)

Thu các loại phí: phí quản lý, điện, nước, gas, internet, điện thoại, tivi.... Và hỗ trợ khách hàng thanh toán các loại phí thu hộ đã thu. Báo cáo Quỹ tồn mỗi ngày.

Đề xuất và Thanh toán các chi phí tại dự án dưới sự cho phép của Trưởng ban

Thực hiện các công tác đặt hàng Văn phòng phẩm, Công cụ dụng cụ cho Dự án

Ban hành các thông báo/ hướng dẫn, thông báo nhắc phí và các thông báo khác cho cư dân

Chấm công nhân sự ở dự án hằng ngày. Theo dõi phép/ ngày nghỉ của nhân sự dự án và tổng kết, báo cáo cho bộ phận tính lương vào mỗi tháng

Một số công việc phát sinh theo từng thời điểm theo sự phân công của Giám đốc tòa nhà

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Trung cấp trở lên

Tự tin giao tiếp tiếng Anh hoặc có kỹ năng thay thế giao tiếp tiếng Anh.

Thành thạo vi tính văn phòng;

Nhanh nhẹn, siêng năng;

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống;

Có khả năng đưa ra quyết định độc lập và làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13;

Lương thưởng lễ, Tết;

Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động;

Được cấp đồng phục hàng năm;

Xét nâng lương hàng năm;

Du lịch, team building

Thưởng thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

