Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5A đường số 3, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Soạn thảo, ban hành các văn bản, thông báo, quy chế của công ty.

- Phụ trách công tác giấy tờ pháp lý, tài sản

- Quản lý và điều phối bộ phận tài xế, xe văn phòng.

- Quản lý và phân công công việc của bộ phận tạp vụ

- Kiểm tra và đánh giá các đơn vị bảo vệ

- Các công việc về nhân sự tùy theo năng lực cá nhân bao gồm: tuyển dụng, lương, chế độ chính sách, bhxh....

- Công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và trưởng phòng Hành chính Nhân sự.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tỉ mỉ, trung thực, tinh thần chịu trách nhiệm cao

- Thời gian làm viêc: 8h - 17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ trưa 1 tiếng

- Nơi làm việc: Head office RITA VÕ GROUP, 5A, đường số 3, phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8.000.000 - 9.000.000 vnđ

- Phụ cấp cơm (500 - 550k) + điện thoại (200k) + xăng xe (200)

- Tham gia BHXH BHYT

- Thưởng tháng 13

- Có căn tin cơm trưa + cà phê sáng

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển

- Ưu đãi 30 - 50% khi sử dụng dich vụ Cafe + thời trang của RITA VÕ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

