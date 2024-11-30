Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện công tác hành chính, quản lý ngân sách và thanh quyết toán toàn bộ chi phí hành chính của bộ phận đảm bảo

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ & kinh nghiệm

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.

Kinh nghiệm chuyên môn: 01 năm trở lên

Kiến thức & kỹ năng

Nắm vững quy trình hành chính, các quy tắc trong quản lý hồ sơ giấy tờ.

Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel.

Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ & Phúc lợi

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT ... sau thử việc

Hỗ trợ ăn trưa theo chế độ chính sách Công ty

Cấp phát thiết bị làm việc đầy đủ

Thời gian làm việc:

Làm từ thứ 2 - thứ 7

Từ: 8:00 - 17:00

Văn phòng làm việc:

63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin