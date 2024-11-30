Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện công tác hành chính, quản lý ngân sách và thanh quyết toán toàn bộ chi phí hành chính của bộ phận đảm bảo
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ & kinh nghiệm
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.
Kinh nghiệm chuyên môn: 01 năm trở lên
Kiến thức & kỹ năng
Nắm vững quy trình hành chính, các quy tắc trong quản lý hồ sơ giấy tờ.
Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel.
Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ & Phúc lợi
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT ... sau thử việc
Hỗ trợ ăn trưa theo chế độ chính sách Công ty
Cấp phát thiết bị làm việc đầy đủ
Thời gian làm việc:
Làm từ thứ 2 - thứ 7
Từ: 8:00 - 17:00
Văn phòng làm việc:
63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp HCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
