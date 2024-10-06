Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà Kho 2, Lô KB2, Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Củ Chi

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Hỗ trợ user xử lý các sự cố liên quan đến Internet, máy in, PDA... hàng ngày Hỗ trợ user kiểm tra và xử lý các lỗi về ứng dụng, phần mềm hay dịch vụ IT Cài đặt Windows cho Laptop PC, cài đặt OS cho PDA, Tablet. Kiểm tra tình trạng của Laptop,PC, PDA khi có hư hỏng, làm việc với vendor bảo hành sửa chữa thiết bị Hỗ trợ cấp phát / thu hồi các thiết bị IT cho end user . Hỗ trợ công việc kiểm kê các tài sản IT. Hỗ trợ kiểm tra các thiết bị mạng,systems khi có sự cố ( Camera,Switch , UPS , NVR ...)

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin. Có kiến thức nền tảng về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành Windows, các thiết bị cầm tay(PDA, Tablet). Có kiến thức cơ bản về mạng LAN, TCP/IP,Wireless. Kỹ năng phân tích và xử lý sự cố . Ưu tiên ứng viên đã làm trong môi trường Warehouse / Sorting Center.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 13,200,000/tháng ( Xoay ca, chỉ làm 4 ngày ca đêm/tháng) Lương cứng 16,100,000/tháng (Chỉ làm ca đêm) Thử việc 2 tháng nhận 100% lương Thưởng lễ, Lương tháng 13, Quà sinh nhật,...vvv Được tham gia BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

