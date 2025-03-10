Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT ECO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT ECO
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Kế hoạch

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- KCN Quế Võ II,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Kết hợp cùng phòng Chất lượng đánh giá độ đáp ứng khi có sản phẩm của khách hàng mới.
Tiếp nhận đơn hàng và gửi yêu cầu sản xuất, yêu cầu xuất hàng sản phẩm tới các bộ phận liên quan.
Trao đổi với khách hàng, tiếp nhận thông tin về đơn hàng vàthời gian giao hàng đối với sản phẩm
Giám sát thực hiện việc giao nhận hàng hóa và việc xuất hóa đơn của kế toán .
Tiếp nhận thông tin khiếu nại về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng của khách hàng và thông báo đến các bộ phận liên quan.
Theo dõi đơn hàng, hợp đồng, kết hợp với phòng kế toán để thu hồi công nợ liên quan đến đơn hàng
Lấy ý kiến sự hài lòng của khách hàng theo định kì công ty.
Báo cáo những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhận đơn hàng và xuất hàng tới trưởng phòng Kế hoạch.
Chuẩn bị các báo cáo định kì theo yêu cầu của Trưởng phòng Kế hoạch.
Sắp xếp, quản lý và lưu trữ chứng từ, báo giá, hợp đồng và các giấy tờ quan trọng khác.
Thực hiện các công việc khác khi đượcTrưởng phòng, BGĐ phân công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc liên quan
Có kinh nghiệmở vị trí tương đương
Kỹ năng máy tính và ứng dụng văn phòng: thành thạo
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thái độ: Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT ECO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được nghỉ lễ, tết đầy đủ theo quy định của luật lao động,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT ECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Quế Võ II

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

