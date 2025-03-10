Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT ECO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Kết hợp cùng phòng Chất lượng đánh giá độ đáp ứng khi có sản phẩm của khách hàng mới.

Tiếp nhận đơn hàng và gửi yêu cầu sản xuất, yêu cầu xuất hàng sản phẩm tới các bộ phận liên quan.

Trao đổi với khách hàng, tiếp nhận thông tin về đơn hàng vàthời gian giao hàng đối với sản phẩm

Giám sát thực hiện việc giao nhận hàng hóa và việc xuất hóa đơn của kế toán .

Tiếp nhận thông tin khiếu nại về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng của khách hàng và thông báo đến các bộ phận liên quan.

Theo dõi đơn hàng, hợp đồng, kết hợp với phòng kế toán để thu hồi công nợ liên quan đến đơn hàng

Lấy ý kiến sự hài lòng của khách hàng theo định kì công ty.

Báo cáo những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhận đơn hàng và xuất hàng tới trưởng phòng Kế hoạch.

Chuẩn bị các báo cáo định kì theo yêu cầu của Trưởng phòng Kế hoạch.

Sắp xếp, quản lý và lưu trữ chứng từ, báo giá, hợp đồng và các giấy tờ quan trọng khác.

Thực hiện các công việc khác khi đượcTrưởng phòng, BGĐ phân công.