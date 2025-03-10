Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT ECO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT ECO
- Bắc Ninh:
- KCN Quế Võ II,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Kết hợp cùng phòng Chất lượng đánh giá độ đáp ứng khi có sản phẩm của khách hàng mới.
Tiếp nhận đơn hàng và gửi yêu cầu sản xuất, yêu cầu xuất hàng sản phẩm tới các bộ phận liên quan.
Trao đổi với khách hàng, tiếp nhận thông tin về đơn hàng vàthời gian giao hàng đối với sản phẩm
Giám sát thực hiện việc giao nhận hàng hóa và việc xuất hóa đơn của kế toán .
Tiếp nhận thông tin khiếu nại về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng của khách hàng và thông báo đến các bộ phận liên quan.
Theo dõi đơn hàng, hợp đồng, kết hợp với phòng kế toán để thu hồi công nợ liên quan đến đơn hàng
Lấy ý kiến sự hài lòng của khách hàng theo định kì công ty.
Báo cáo những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhận đơn hàng và xuất hàng tới trưởng phòng Kế hoạch.
Chuẩn bị các báo cáo định kì theo yêu cầu của Trưởng phòng Kế hoạch.
Sắp xếp, quản lý và lưu trữ chứng từ, báo giá, hợp đồng và các giấy tờ quan trọng khác.
Thực hiện các công việc khác khi đượcTrưởng phòng, BGĐ phân công.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệmở vị trí tương đương
Kỹ năng máy tính và ứng dụng văn phòng: thành thạo
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thái độ: Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT ECO Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được nghỉ lễ, tết đầy đủ theo quy định của luật lao động,....
