Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tòa Bắc Á
- số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
TH cần tuyển 1 Nhân viên Kế hoạch Tài chính
Hợp đồng 6 tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, ngày nghỉ phép, chế độ công đoàn, CLB thể thao, các hoạt động gắn kết nhân viên
Được hướng dẫn, đào tạo để phát triển chuyên môn. Có cơ hội thăng tiến lên các vi trí chính thức
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
