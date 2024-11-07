Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 6 Triệu

Mức lương 0 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kho Lĩnh Nam, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 0 - 6 Triệu

Quản lý tồn kho, phân loại hàng hóa, sử dụng các hệ thống quản lý kho và kiểm soát chất lượng hàng hóa, sắp xếp, lưu trữ và kiểm soát hàng hóa.

Phối hợp dỡ hàng, kiểm tra hàng hóa xuất/nhập, đối chiếu giấy tờ, chứng từ, nhập thông tin hệ thống

Hỗ trợ sắp xếp, bảo quản hàng, triển khai xuất hàng

Theo dõi hàng hóa, thực hiện các báo cáo đến trưởng bộ phận khi cần

Các công việc khác theo phân công TBP

Với Mức Lương 0 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 40 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý kho Dược

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực

Có kinh nghiệm làm kho là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc

Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành

Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin