Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Mức lương
0 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Kho Lĩnh Nam, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 0 - 6 Triệu
Quản lý tồn kho, phân loại hàng hóa, sử dụng các hệ thống quản lý kho và kiểm soát chất lượng hàng hóa, sắp xếp, lưu trữ và kiểm soát hàng hóa.
Phối hợp dỡ hàng, kiểm tra hàng hóa xuất/nhập, đối chiếu giấy tờ, chứng từ, nhập thông tin hệ thống
Hỗ trợ sắp xếp, bảo quản hàng, triển khai xuất hàng
Theo dõi hàng hóa, thực hiện các báo cáo đến trưởng bộ phận khi cần
Các công việc khác theo phân công TBP
Với Mức Lương 0 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, dưới 40 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý kho Dược
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực
Có kinh nghiệm làm kho là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc
Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
