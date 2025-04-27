Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SAII STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SAII STUDIO
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 43, LK6B
- C17 Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu
Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa
Thực hiện đóng gói hàng theo quy định công ty
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH SAII STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì
