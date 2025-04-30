Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhận và kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho, so sánh với đơn hàng xuất kho của nhà cung cấp

Lưu trữ hàng hóa trong kho, sắp xếp, cất giữ hàng hóa vào đúng vị trí trong kho

Xuất hàng, chuẩn bị hàng hóa để giao cho các bộ phận theo yêu cầu, kiểm tra lại số lượng và chất lượng trước khi xuất kho

Thực hiện kiểm kê định kỳ để đối chiếu số liệu thực tế với số liệu trên sổ sách

Đảm bảo hàng hóa luôn được bảo quản trong điều kiện tốt, tránh hư hỏng và thất thoát

Giữ gìn kho sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo môi trường làm việc an toàn

Nhập phiếu, hóa đơn chứng từ hàng ngày vào phần mềm kế toán

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.