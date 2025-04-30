Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Nhân viên kho

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận và kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho, so sánh với đơn hàng xuất kho của nhà cung cấp
Lưu trữ hàng hóa trong kho, sắp xếp, cất giữ hàng hóa vào đúng vị trí trong kho
Xuất hàng, chuẩn bị hàng hóa để giao cho các bộ phận theo yêu cầu, kiểm tra lại số lượng và chất lượng trước khi xuất kho
Thực hiện kiểm kê định kỳ để đối chiếu số liệu thực tế với số liệu trên sổ sách
Đảm bảo hàng hóa luôn được bảo quản trong điều kiện tốt, tránh hư hỏng và thất thoát
Giữ gìn kho sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo môi trường làm việc an toàn
Nhập phiếu, hóa đơn chứng từ hàng ngày vào phần mềm kế toán
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

