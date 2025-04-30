Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
- Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận và kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho, so sánh với đơn hàng xuất kho của nhà cung cấp
Lưu trữ hàng hóa trong kho, sắp xếp, cất giữ hàng hóa vào đúng vị trí trong kho
Xuất hàng, chuẩn bị hàng hóa để giao cho các bộ phận theo yêu cầu, kiểm tra lại số lượng và chất lượng trước khi xuất kho
Thực hiện kiểm kê định kỳ để đối chiếu số liệu thực tế với số liệu trên sổ sách
Đảm bảo hàng hóa luôn được bảo quản trong điều kiện tốt, tránh hư hỏng và thất thoát
Giữ gìn kho sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo môi trường làm việc an toàn
Nhập phiếu, hóa đơn chứng từ hàng ngày vào phần mềm kế toán
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
