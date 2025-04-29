Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 217, Khu DV Đồng Mới, Xã An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Soạn hàng theo đơn yêu cầu

Thực hiện dán tem - nhãn phụ, đóng gói hàng hóa theo quy định nhập - xuất hàng

Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa khi có phát sinh

Thực hiện sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho

Hỗ trợ kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa cùng thủ kho

Hỗ trợ giao hàng bằng xe máy khi có phát sinh

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 18 – 40. Sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại kho hoặc vị trí tương đương và đang sinh sống ở gần Khu vực An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội,

Tính cách trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần Smart BKG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8 - 10 triệu + Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, công tác phí....

Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Được nghỉ 1 ngày thứ 7 trong tháng.

Thời gian làm việc trong ngày

Công ty trang bị phương tiện làm việc chính: Các dụng cụ phục vụ trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Smart BKG

