Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần Smart BKG
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 217, Khu DV Đồng Mới, Xã An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Soạn hàng theo đơn yêu cầu
Thực hiện dán tem - nhãn phụ, đóng gói hàng hóa theo quy định nhập - xuất hàng
Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa khi có phát sinh
Thực hiện sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho
Hỗ trợ kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa cùng thủ kho
Hỗ trợ giao hàng bằng xe máy khi có phát sinh
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 18 – 40. Sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại kho hoặc vị trí tương đương và đang sinh sống ở gần Khu vực An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội,
Tính cách trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty cổ phần Smart BKG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 8 - 10 triệu + Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, công tác phí....
Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Được nghỉ 1 ngày thứ 7 trong tháng.
Thời gian làm việc trong ngày
Công ty trang bị phương tiện làm việc chính: Các dụng cụ phục vụ trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Smart BKG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
