Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Nhận, kiểm đếm số lượng hàng của các nhà gia công trả lên theo chứng từ.

Nhận lệnh sản xuất từ bộ phận kế hoạch.

Nhận tem theo lệnh sản xuất và thực hiện dán tem vào thẻ bài theo các nhãn hàng.

Nhận, giữ, và cấp nguyên phụ liệu được cấp cho nhân viên thùa đính theo từng lệnh sản xuất.

Treo thẻ bài

Hỗ trợ đóng gói.

Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm (khâu hoa, khâu cúc, nhặt chỉ...)

Hỗ trợ dán tem, gắn chíp.

Góp ý xây dựng, tối ưu quy trình sản xuất

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Biết sử dụng máy là ủi, hiểu biết các thông số máy móc liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực

Quyền Lợi Được Hưởng

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại (nếu có), máy vi tính, văn phòng phẩm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của công ty.

Ưu đãi mua hàng giảm 50%

Chế độ Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, Teambuilding,...

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

