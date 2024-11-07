Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 3 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Nhận, kiểm đếm số lượng hàng của các nhà gia công trả lên theo chứng từ.
Nhận lệnh sản xuất từ bộ phận kế hoạch.
Nhận tem theo lệnh sản xuất và thực hiện dán tem vào thẻ bài theo các nhãn hàng.
Nhận, giữ, và cấp nguyên phụ liệu được cấp cho nhân viên thùa đính theo từng lệnh sản xuất.
Treo thẻ bài
Hỗ trợ đóng gói.
Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm (khâu hoa, khâu cúc, nhặt chỉ...)
Hỗ trợ dán tem, gắn chíp.
Góp ý xây dựng, tối ưu quy trình sản xuất
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại (nếu có), máy vi tính, văn phòng phẩm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
