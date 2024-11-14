Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Siêu Thị Go Miền Đông - 268 Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Có nhiệm vụ nhận hàng; phân loại, chia hàng hóa theo khu vực; chuẩn bị hàng hóa để đưa vào quầy kệ;

- Nhận hàng và phân loại hàng hóa

- Đẩy hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển

- Đẩy hàng vào trong khu vực trung chuyển để chuẩn bị mang ra cửa hàng

- Chia hàng hóa theo khu vực, vệ sinh kho bãi sạch sẽ,, phân loại hàng hóa bao gồm cả hàng hủy

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý

- Địa chỉ làm việc: Siêu Thị Go Miền Đông - 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nam 20 đến 45 tuổi

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng

- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch (02/12/2024 - 27/01/2025)

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên tới 6-7 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết

- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)

- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

