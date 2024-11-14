Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
- Hồ Chí Minh: Siêu Thị Go Miền Đông
- 268 Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Có nhiệm vụ nhận hàng; phân loại, chia hàng hóa theo khu vực; chuẩn bị hàng hóa để đưa vào quầy kệ;
- Nhận hàng và phân loại hàng hóa
- Đẩy hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển
- Đẩy hàng vào trong khu vực trung chuyển để chuẩn bị mang ra cửa hàng
- Chia hàng hóa theo khu vực, vệ sinh kho bãi sạch sẽ,, phân loại hàng hóa bao gồm cả hàng hủy
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý
- Địa chỉ làm việc: Siêu Thị Go Miền Đông - 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch (02/12/2024 - 27/01/2025)
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)
- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
