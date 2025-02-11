Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM LÀNH MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 123 Hoàng Tăng Bí, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện thủ tục nhập/ xuất kho

Nhập/ xuất đơn thành phẩm

Nhận và nhập hàng hóa vào kho

Xuất hàng cho sản xuất

Kiểm kho

Dọn kho, sắp xếp hàng hóa trong kho

Cân bột

Xuất hàng cho cửa hàng

Theo dõi bảng xuất nhập tồn

Tổng hợp số lượng hàng hóa cần mua gửi cho bộ phận mua hàng

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan

Trung thực, cẩn thận, làm việc độc lập, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM LÀNH MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: LCB 6.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ/ Tháng + PC cơm (30k/ngày)

Đầy đủ chế độ phép năm, BHXH theo quy định của Nhà nước

Giải lao 30p được phục vụ ăn nhẹ, có hưởng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM LÀNH MẠNH

