Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM LÀNH MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM LÀNH MẠNH
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 123 Hoàng Tăng Bí, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Thực hiện thủ tục nhập/ xuất kho
Nhập/ xuất đơn thành phẩm
Nhận và nhập hàng hóa vào kho
Xuất hàng cho sản xuất
Kiểm kho
Dọn kho, sắp xếp hàng hóa trong kho
Cân bột
Xuất hàng cho cửa hàng
Theo dõi bảng xuất nhập tồn
Tổng hợp số lượng hàng hóa cần mua gửi cho bộ phận mua hàng
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nam
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan
Trung thực, cẩn thận, làm việc độc lập, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan
Trung thực, cẩn thận, làm việc độc lập, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM LÀNH MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: LCB 6.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ/ Tháng + PC cơm (30k/ngày)
Đầy đủ chế độ phép năm, BHXH theo quy định của Nhà nước
Giải lao 30p được phục vụ ăn nhẹ, có hưởng lương
Đầy đủ chế độ phép năm, BHXH theo quy định của Nhà nước
Giải lao 30p được phục vụ ăn nhẹ, có hưởng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM LÀNH MẠNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI