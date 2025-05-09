Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Nhận đơn hàng từ nhà cung cấp

- Kiểm hàng theo đơn nhà cung cấp

- Theo dõi hàng trả lại nhà cung cấp

- Đóng hàng và luân chuyển hàng đi các cơ sở

- Cuối ngày chốt đơn vào sổ báo cáo

- Phối hợp công việc với các bộ phận khác trong nhà sách

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ THPT

Độ tuổi: Ưu tiên 2001-1990

Thái độ: Cầu tiến, chăm chỉ, nhiệt tình

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Phẩm chất:

- Tận tâm

- Kiên định

- Làm việc hướng tới kết quả

- Cam kết

- Đam mê phát triển con người và không ngừng học hỏi.

- Chủ động, linh hoạt trong công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, chế độ ngày phép năm ;

- Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch và khám sức khỏe hàng năm;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

