Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA HẠ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 BT3 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Đảm bảo thực hiện đúng quy định nhập kho, xuất kho hàng hóa chặt chẽ theo quy định;

- Xuất hàng hóa theo đơn hoặc yêu cầu cụ thể, đảm bảo đúng chủng loại và số lượng;

- Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho hàng khoa học, gọn gàng, dễ tìm, đảm bảo an toàn và đúng quy định; Đảm bảo thuận lợi cho việc nhập hàng, xuất hàng và kiểm kê kho;

- Ghi chép, lưu trữ chứng từ xuất – nhập hàng đầy đủ, chính xác, phối hợp bàn giao cho bộ phận liên quan;

- Kiểm kê kho định kỳ, đảm bảo số liệu hàng tồn khớp với thực tế.

- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tốt nghiệp trung cấp trở lên;

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel;

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý công việc nhanh nhẹn;

Ưu tiên ứng viên có thể làm việc lâu dài, gắn bó với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA HẠ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 8-9tr/tháng;

- Phụ cấp tiền cơm trưa;

- Chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT.....);

- Thưởng dịp lễ hằng năm, Thưởng Tết… mừng sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA HẠ LONG

