Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện đóng gói sản phẩm theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng Công ty đề ra;

Chuẩn bị hàng theo đơn order;

Vận chuyển hàng hóa xuất nhập kho;

Các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tuyển nam chăm chỉ, cần cù, chịu khó, sức khoẻ tốt, không ngại việc

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm vị trí nhân viên kho, đặc biệt là kho thực phẩm

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm nhân viên sản xuất, nhân viên kho

Độ tuổi từ 18-35 tuổi

Có tuyển nhân viên ký hợp đồng thời vụ (3 tháng)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7-8 triệu + Lương tháng 13 + Thưởng kinh doanh, Lễ Tết + hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Được ăn bữa trưa là đồ chay miễn phí

Làm việc giờ hành chính 8h-17h, nghỉ ngày CN

Môi trường làm việc an lành, năng động

Được xét tăng lương hằng năm dựa trên năng lực và sự cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD

