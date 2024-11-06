Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thực hiện đóng gói sản phẩm theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng Công ty đề ra;
Chuẩn bị hàng theo đơn order;
Vận chuyển hàng hóa xuất nhập kho;
Các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tuyển nam chăm chỉ, cần cù, chịu khó, sức khoẻ tốt, không ngại việc
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm vị trí nhân viên kho, đặc biệt là kho thực phẩm
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm nhân viên sản xuất, nhân viên kho
Độ tuổi từ 18-35 tuổi
Có tuyển nhân viên ký hợp đồng thời vụ (3 tháng)
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm vị trí nhân viên kho, đặc biệt là kho thực phẩm
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm nhân viên sản xuất, nhân viên kho
Độ tuổi từ 18-35 tuổi
Có tuyển nhân viên ký hợp đồng thời vụ (3 tháng)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 7-8 triệu + Lương tháng 13 + Thưởng kinh doanh, Lễ Tết + hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Được ăn bữa trưa là đồ chay miễn phí
Làm việc giờ hành chính 8h-17h, nghỉ ngày CN
Môi trường làm việc an lành, năng động
Được xét tăng lương hằng năm dựa trên năng lực và sự cống hiến
Được ăn bữa trưa là đồ chay miễn phí
Làm việc giờ hành chính 8h-17h, nghỉ ngày CN
Môi trường làm việc an lành, năng động
Được xét tăng lương hằng năm dựa trên năng lực và sự cống hiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI