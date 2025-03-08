Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 1, Nguyễn Văn Nguyễn, Tân Định, Quận 1, TP. HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Làm việc ở bộ phận kho hàng, thực hiện các công việc quản lý, thống kê số lượng, bảo quản và xử lý hàng tồn kho
- Thường xuyên theo dõi cũng như đối chiếu với số lượng hàng hóa so với kho thực tế.
- Quản lý vị trí hàng hóa tiện cho việc báo cáo, kiểm đếm, đối chiếu số liệu.
- Trực tiếp tham gia giám sát quá trình xuất – nhập hàng.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ số lượng, mẫu mã theo đúng yêu cầu của đơn hàng và ký nhận.
- Tiến hành lập phiếu nhập và xuất kho tương ứng.
- Lưu các giấy tờ có liên quan để chuyển cho phòng kế toán.
- Lưu lại các nội dung đã nhập hoặc xuất qua phần mềm (nếu có) để đồng bộ với hệ thống.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1-2 năm về quản lý số liệu kho
- Biết sử dụng phần mềm bigseller và các phần mềm thống kê đơn giản
- Biết sử dụng Word, Excel cơ bản.
- Biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 triệu - 13 triệu/tháng + thưởng (thương lượng theo năng lực).
- Đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
- Thưởng thâm niên, lương tháng 13, và các khoản thưởng khác theo kết quả làm việc.
- Được tham gia du lịch hàng năm và các hoạt động team-building do công ty tổ chức.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
- Tăng lương định kỳ và thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đ. Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

