Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: FUJILUX B4/14B Nguyễn Hữu Trí, KP2, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Lấy hàng từ kho và giao hàng trong khu vực được phân công (sản phẩm bao gồm máy chạy thể dục, máy massage, robot, ghế massage)
Xếp, dỡ hàng hóa, bảo quản tốt hàng hóa khi giao;
Lắp đặt, hướng dẫn khách hàng sử dụng tốt sản phẩm
Cập nhật tiến độ giao hàng, các tình huống phát sinh báo cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan để xủ lý.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Nam, tuổi dưới 40.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo hướng dẫn công việc.
Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt.
Trung thực, thật thà.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm được luôn
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng (bao gồm lương cứng + hoa hồng giao hàng)
Phụ cấp và các khoản hỗ trợ khác liên quan
Thời gian làm việc: Ca 1 : 8h00 - 17h00, Ca 2: 13h30 - 21h30. Tháng nghỉ 3 ngày.
Ký HĐLĐ, Đóng BHXH sau thử việc
Du lịch, teambuilding hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
