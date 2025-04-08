Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FUJILUX B4/14B Nguyễn Hữu Trí, KP2, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lấy hàng từ kho và giao hàng trong khu vực được phân công (sản phẩm bao gồm máy chạy thể dục, máy massage, robot, ghế massage)

Xếp, dỡ hàng hóa, bảo quản tốt hàng hóa khi giao;

Lắp đặt, hướng dẫn khách hàng sử dụng tốt sản phẩm

Cập nhật tiến độ giao hàng, các tình huống phát sinh báo cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan để xủ lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam, tuổi dưới 40.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo hướng dẫn công việc.

Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt.

Trung thực, thật thà.

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm được luôn

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng (bao gồm lương cứng + hoa hồng giao hàng)

Phụ cấp và các khoản hỗ trợ khác liên quan

Thời gian làm việc: Ca 1 : 8h00 - 17h00, Ca 2: 13h30 - 21h30. Tháng nghỉ 3 ngày.

Ký HĐLĐ, Đóng BHXH sau thử việc

Du lịch, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

