Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Thương mại Chiaki làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Công ty cổ phần Thương mại Chiaki
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty cổ phần Thương mại Chiaki

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần Thương mại Chiaki

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Xuất nhập hàng hóa. Chuyển kho bán kính 4km. (cung đường Trường Chinh, Nguyễn Trãi)
Đóng hàng theo đơn khách đặt.
Sắp xếp hàng hóa trong kho ngăn nắp, theo đúng chủng loại để đảm bảo việc xuất nhập được dễ dàng.
Đảm bảo vệ sinh kho hàng sạch sẽ.
Các công việc khác về kho theo yêu cầu của leader.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam; Khỏe mạnh, chịu khó. Trung thực, nhanh nhẹn, học sản phẩm nhanh.
Chịu được áp lực công việc cao đặc biệt là tần suất xuất nhập kho nhiều.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm nhân viên các kho nhiều sản phẩm và xuất nhập nhiều hàng ngày, đặc biệt là các kho có nhiều mã hàng.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Công ty cổ phần Thương mại Chiaki Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7tr + phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày, thưởng tháng 500k-700k/ tháng+ xăng xe và hao mòn xe chuyển kho 900k/ tháng.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thời gian làm 8h00-17h, từ thứ 2- thứ 7.
Có 12 ngày phép/ năm, nghỉ không hết phép sẽ được hoàn tiền.
BHXH đóng sau thời gian thử việc.
Du lịch hàng năm vào mùa hè, tổng kết cuối năm...
Thưởng lễ tết (thưởng 2/9, tết dương lịch, tết lao động, tết âm lịch)
Khám sức khỏe hàng năm.
Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thương mại Chiaki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Thương mại Chiaki

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa Hoành Sơn A, số 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

