Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Thương mại Chiaki làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Xuất nhập hàng hóa. Chuyển kho bán kính 4km. (cung đường Trường Chinh, Nguyễn Trãi)

Đóng hàng theo đơn khách đặt.

Sắp xếp hàng hóa trong kho ngăn nắp, theo đúng chủng loại để đảm bảo việc xuất nhập được dễ dàng.

Đảm bảo vệ sinh kho hàng sạch sẽ.

Các công việc khác về kho theo yêu cầu của leader.

Yêu Cầu Công Việc

Nam; Khỏe mạnh, chịu khó. Trung thực, nhanh nhẹn, học sản phẩm nhanh.

Chịu được áp lực công việc cao đặc biệt là tần suất xuất nhập kho nhiều.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm nhân viên các kho nhiều sản phẩm và xuất nhập nhiều hàng ngày, đặc biệt là các kho có nhiều mã hàng.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Công ty cổ phần Thương mại Chiaki Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7tr + phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày, thưởng tháng 500k-700k/ tháng+ xăng xe và hao mòn xe chuyển kho 900k/ tháng.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thời gian làm 8h00-17h, từ thứ 2- thứ 7.

Có 12 ngày phép/ năm, nghỉ không hết phép sẽ được hoàn tiền.

BHXH đóng sau thời gian thử việc.

Du lịch hàng năm vào mùa hè, tổng kết cuối năm...

Thưởng lễ tết (thưởng 2/9, tết dương lịch, tết lao động, tết âm lịch)

Khám sức khỏe hàng năm.

Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới.

