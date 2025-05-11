Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 11 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngõ 74, Trường Chin, Đống Đa, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

– Nhận hàng từ nhà cung cấp

– Sắp xếp hàng hóa

– Chuẩn bị đơn hàng cho các cơ sở theo yêu cầu của Quản lý

– Nhận hàng từ cơ sở thu hồi về kho

– Bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển

– Thực hiện các thao tác cân đong, đóng túi, dán nhãn để chia nhỏ sản phẩm từ bao lớn sang túi nhỏ (chỉ tại Kho Trường Chinh)

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi yêu cầu:

+ Kho Cầu Diễn (Nguyễn Văn Giáp, Phúc Diễn): 2004 – 2006

+ Kho Trường Chinh: 2005 – 2006

– Giới tính:

+ Kho Cầu Diễn (Nguyễn Văn Giáp, Phúc Diễn): Nam và Nữ

+ Kho Trường Chinh: Chỉ tuyển Nam

– Cam kết làm tối thiểu 4 tháng

– Làm tối thiểu 5 ca/tuần

– Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương chính thức: 17.500đ/h – 23.500đ/h (phụ thuộc vào năng suất)

– Mức lương thử việc: 85% lương chính thức

– Thời gian thử việc: 6 ca

– Thưởng ngày lễ, thưởng mùa vụ

– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp

– Môi trường làm việc năng động, thoải mái

– Nhân viên hoà đồng, trợ lý tốt bụng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

