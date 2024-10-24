Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Nông Sản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 295/C1 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chào hàng: quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của công ty thông qua email, website B2B, mạng xã hội, các tài nguyên điện tử khác (Skype/chat tool); Chốt đơn hàng: đàm phán, thương thảo giá, số lượng, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng bên; Soạn thảo hợp đồng & đảm bảo hợp đồng đủ điều kiện thực thi; Phối hợp với các bộ phận liên quan: Kế toán, nhà máy, phòng logistics để triển khai đơn hàng; Tiếp đón, đưa khách hàng đi làm việc tại nhà máy, kho bao tiêu, vựa nông sản nếu có theo địa bàn làm việc; Đề xuất các giá trị gia tăng (quà tặng, discount, ưu đãi thanh toán...) cho khách hàng căn cứ vào tiềm năng, tầm quan trọng của khách; Cập nhật giá cả, dự báo mùa vụ, nhu cầu thị trường 1 cách thường xuyên, kịp thời; Tiếp nhận, báo cáo, đề xuất hành động khắc phục/biện pháp xử lí khi có khiếu nại phàn nàn của khách hàng; Quản trị dữ liệu khách hàng. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý Làm báo cáo tổng kết tuần/ tháng tới lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU THÀNH THẠO TIẾNG TRUNG, tiếng Anh Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành: kinh tế đối ngoại, kinh tế vận tải biển, ngoại thương, QTKD, marketing. Hiểu biết nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Incoterms, thanh toán quốc tế, B2B, Marketing. Thành thạo vi tính văn phòng.. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã làm ở vị trí Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Logistics, có kinh nghiệm ngành nông sản hoặc thảo dược Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KD HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thoả thuận (Deal theo năng lực và kinh nghiệm) Xét duyệt tăng lương hàng năm. Được hưởng các quyền lợi và chế độ của người lao động theo luật pháp quy định và theo nội quy công ty (các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...) Được hưởng chính sách thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, thăm hỏi, hiếu, hỉ, thai sản... Cơ hội làm việc và thăng tiến trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, năng động. Thời gian làm việc thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KD HOLDINGS

