Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT

Kỹ sư điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2R Bình Giã, P.13, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Thiết kế và triển khai giải pháp điện toán đám mây
Phát triển các giải pháp điện toán đám mây (cloud computing) tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đảm bảo các giải pháp đám mây được thiết kế linh hoạt, dễ mở rộng và tối ưu chi phí để đáp ứng đặc thù tài chính và quy mô của SME.
Tích hợp các dịch vụ đám mây (IaaS, PaaS, SaaS) với hệ thống hiện có của khách hàng, đảm bảo tính tương thích và hiệu suất cao.
2. Quản lý và vận hành hệ thống đám mây
Giám sát, vận hành và bảo trì các dịch vụ đám mây dựa trên hạ tầng datacenter của các nhà mạng lớn, đảm bảo uptime và hiệu suất tối ưu.
Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống đám mây, từ kết nối mạng đến lưu trữ dữ liệu, nhằm giảm thiểu thời gian gián đoạn dịch vụ cho khách hàng SME.
Tối ưu hóa tài nguyên đám mây (compute, storage, network) để giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả sử dụng cho doanh nghiệp.
3. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để hiểu rõ nhu cầu kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp đám mây phù hợp như lưu trữ dữ liệu, sao lưu từ xa, hoặc ứng dụng quản lý doanh nghiệp.
Hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai, chuyển đổi từ hệ thống truyền thống sang nền tảng đám mây, đảm bảo quá trình diễn ra mượt mà và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
Đào tạo khách hàng về cách sử dụng các dịch vụ đám mây một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai.
4. Đảm bảo bảo mật và tuân thủ
Triển khai các biện pháp bảo mật cho hệ thống đám mây (firewall, mã hóa dữ liệu, quản lý truy cập) để bảo vệ thông tin của khách hàng SME.
Đảm bảo các dịch vụ đám mây tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam.
Thường xuyên cập nhật các bản vá bảo mật và công nghệ mới để giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công mạng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện toán đám mây, đặc biệt là triển khai giải pháp cho doanh nghiệp.
Hiểu biết sâu về các nền tảng đám mây phổ biến (AWS, Azure, Google Cloud) và khả năng làm việc với hạ tầng datacenter của nhà mạng lớn tại Việt Nam.
Kỹ năng lập trình cơ bản (Python, Java, hoặc scripting) và quen thuộc với các công cụ DevOps (Docker, Kubernetes) là một lợi thế.
Khả năng giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo và định hướng khách hàng để hỗ trợ tìm kiếm và giữ chân khách hàng SME.
Chứng chỉ liên quan đến đám mây (AWS Certified Solutions Architect, Microsoft Azure Administrator, v.v.) là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lức, kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN,và nhiều quyền lợi khác.
Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ tết, thưởng quý, thưởng KPI, thưởng T13, khám sức khỏe định kỳ với gói dịch vụ cao, sinh nhật và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội đào tạo và phát triển sự nghiệp bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2R-2R1 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

