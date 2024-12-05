Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP giống cây trồng miền Nam Pro Company làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty CP giống cây trồng miền Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP giống cây trồng miền Nam Pro Company

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng: TP Rạch Giá ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Mô tả công việc:
Lập kế hoạch và thực hiện phát triển sản phẩm, bán hàng, thu hồi công nợ, mở rộng kênh phân phối tại địa bàn phụ trách;
Đề xuất và triển khai các chính sách bán hàng, giới thiệu sản phẩm, tư vấn, tổ chức tập huấn và hội thảo nông dân;
Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển thị trường;
Chi tiết công việc và các chế độ phúc lợi sẽ được trao đổi cụ thể qua zalo hoặc khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu:
Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên các ngành liên quan đến trồng trọt gồm: Nông học, Khoa học cây trồng, BVTV, khoa học đất, kinh tế nông nghiệp....
Ưu tiên: Yêu thích nông nghiệp, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chịu khó, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, < 35 tuổi;

Tại Công ty CP giống cây trồng miền Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ: Tiền lương -Thu nhập, tham gia BHXH full lương, phụ cấp công tác phí, phúc lợi tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Đến với teamworks để nâng cao kinh nghiệm, giá trị bản thân, hãy nhanh tay liên hệ để được tư vấn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP giống cây trồng miền Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

