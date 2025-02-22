Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phúc Khang Art làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 19 - C22 Geleximco,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quản lý fanpage, website

• Cập nhật nội dung, đăng bài, tương tác với khách hàng.

• Trả lời inbox, bình luận, hỗ trợ khách hàng đặt lịch chụp.

• Xây dựng nội dung sáng tạo để tăng tương tác và tiếp cận khách hàng mới.

- Tư vấn & chốt khách

• Tư vấn các gói chụp ảnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt lịch và chuẩn bị cho buổi chụp.

• Duy trì mối quan hệ khách hàng, chăm sóc sau dịch vụ để tăng tỷ lệ khách quay lại.

- Sáng tạo video quảng cáo

• Quay, dựng video giới thiệu dịch vụ studio, hậu trường chụp ảnh.

• Phát triển nội dung video sáng tạo trên TikTok, Facebook, Instagram…

• Kết hợp cùng team để xây dựng các chiến dịch marketing thu hút khách hàng.

• ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: 19-C22 Geleximco, Hà Đông, Hà Nội.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ, dưới 30 tuổi, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn.

• Yêu thích chụp ảnh, có gu thẩm mỹ tốt là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm quản lý fanpage, website, chăm sóc khách hàng online.

• Khả năng giao tiếp tốt, tư vấn khách hàng và chốt sale hiệu quả.

• Biết quay dựng video cơ bản (CapCut, Premiere, Canva…) là một điểm cộng.

• Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và yêu thích công việc marketing.

Tại Công ty TNHH Phúc Khang Art Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 10 triệu/tháng.

• Hoa hồng cao theo doanh số và hiệu quả công việc.

• Thử việc 3 tháng (hưởng 80% lương cứng).

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng marketing & sale trong ngành studio.

• Được đào tạo bài bản, nâng cao chuyên môn và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phúc Khang Art

