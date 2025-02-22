Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phúc Khang Art làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Phúc Khang Art
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH Phúc Khang Art

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phúc Khang Art

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 19

- C22 Geleximco,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quản lý fanpage, website
• Cập nhật nội dung, đăng bài, tương tác với khách hàng.
• Trả lời inbox, bình luận, hỗ trợ khách hàng đặt lịch chụp.
• Xây dựng nội dung sáng tạo để tăng tương tác và tiếp cận khách hàng mới.
- Tư vấn & chốt khách
• Tư vấn các gói chụp ảnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt lịch và chuẩn bị cho buổi chụp.
• Duy trì mối quan hệ khách hàng, chăm sóc sau dịch vụ để tăng tỷ lệ khách quay lại.
- Sáng tạo video quảng cáo
• Quay, dựng video giới thiệu dịch vụ studio, hậu trường chụp ảnh.
• Phát triển nội dung video sáng tạo trên TikTok, Facebook, Instagram…
• Kết hợp cùng team để xây dựng các chiến dịch marketing thu hút khách hàng.
• ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: 19-C22 Geleximco, Hà Đông, Hà Nội.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ, dưới 30 tuổi, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn.
• Yêu thích chụp ảnh, có gu thẩm mỹ tốt là một lợi thế.
• Có kinh nghiệm quản lý fanpage, website, chăm sóc khách hàng online.
• Khả năng giao tiếp tốt, tư vấn khách hàng và chốt sale hiệu quả.
• Biết quay dựng video cơ bản (CapCut, Premiere, Canva…) là một điểm cộng.
• Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và yêu thích công việc marketing.

Tại Công ty TNHH Phúc Khang Art Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 10 triệu/tháng.
• Hoa hồng cao theo doanh số và hiệu quả công việc.
• Thử việc 3 tháng (hưởng 80% lương cứng).
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng marketing & sale trong ngành studio.
• Được đào tạo bài bản, nâng cao chuyên môn và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phúc Khang Art

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phúc Khang Art

Công ty TNHH Phúc Khang Art

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 191 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

